Смерті на дистанції: двоє учасників загинули на напівмарафоні в Казахстані

У казахстанському місті Алмати під час напівмарафону померли двоє учасників забігу. Про це повідомляється на сайті змагань, інформує УНН.

Зазначається, що 20 квітня під час Almaty Half Marathon померли два учасники - 84-річний Аккоян Рсаліїв та 21-річний Нурбол Ахмаді. Обидва долали дистанцію півмарафону (21,1 кілометра) та були постійними учасниками забігів в Алмати.

Організатори діяли згідно з регламентом: медслужби, екстрені служби та поліція спрацювали оперативно та вчасно. Незважаючи на вжиті заходи, врятувати життя учасників не вдалося