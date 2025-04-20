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На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський
20 квітня, 14:07 • 11825 перегляди

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Смерті на дистанції: двоє учасників загинули на напівмарафоні в Казахстані

Київ • УНН

 • 272 перегляди

20 квітня під час напівмарафону в Алмати померли двоє учасників змагань. Загиблим було 84 та 21 рік, вони долали дистанцію 21,1 кілометра.

Смерті на дистанції: двоє учасників загинули на напівмарафоні в Казахстані

У казахстанському місті Алмати під час напівмарафону померли двоє учасників забігу. Про це повідомляється на сайті змагань, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що 20 квітня під час Almaty Half Marathon померли два учасники - 84-річний Аккоян Рсаліїв та 21-річний Нурбол Ахмаді. Обидва долали дистанцію півмарафону (21,1 кілометра) та були постійними учасниками забігів в Алмати.

Організатори діяли згідно з регламентом: медслужби, екстрені служби та поліція спрацювали оперативно та вчасно. Незважаючи на вжиті заходи, врятувати життя учасників не вдалося

- йдеться у повідомленні.

Організатори додали, що причина смерті учасників буде відома за підсумками судово-медичної експертизи. При цьому, як повідомила виконавчий директор корпоративного фонду "Сміливість бути першим" Салтанат Казибаєва, "безпека учасників – пріоритет організаторів".

Нагадаємо

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За крок до смерті: спортсмени, які вижили після важких хвороб та повернулися у спорт10.02.25, 17:21 • 157263 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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