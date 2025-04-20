Смерті на дистанції: двоє учасників загинули на напівмарафоні в Казахстані
Київ • УНН
20 квітня під час напівмарафону в Алмати померли двоє учасників змагань. Загиблим було 84 та 21 рік, вони долали дистанцію 21,1 кілометра.
У казахстанському місті Алмати під час напівмарафону померли двоє учасників забігу. Про це повідомляється на сайті змагань, інформує УНН.
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Зазначається, що 20 квітня під час Almaty Half Marathon померли два учасники - 84-річний Аккоян Рсаліїв та 21-річний Нурбол Ахмаді. Обидва долали дистанцію півмарафону (21,1 кілометра) та були постійними учасниками забігів в Алмати.
Організатори діяли згідно з регламентом: медслужби, екстрені служби та поліція спрацювали оперативно та вчасно. Незважаючи на вжиті заходи, врятувати життя учасників не вдалося
Організатори додали, що причина смерті учасників буде відома за підсумками судово-медичної експертизи. При цьому, як повідомила виконавчий директор корпоративного фонду "Сміливість бути першим" Салтанат Казибаєва, "безпека учасників – пріоритет організаторів".
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За крок до смерті: спортсмени, які вижили після важких хвороб та повернулися у спорт10.02.25, 17:21 • 157263 перегляди