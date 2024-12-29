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Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold помер за тиждень після здобуття титулу

Київ • УНН

 • 30923 перегляди

35-річний боксер Пол Бамба несподівано помер через тиждень після перемоги в бою за титул WBA Gold у важкій вазі.

Чемпіон світу у важкій вазі за версією WBA Gold Пол Бамба помер у віці 35 років. Про це повідомив менеджер спортсмена, співак Ne-Yo, пише УНН

Причини смерті не повідомляються. Але смерть настала фактично за тиждень після того, як спортсмен здобув чемпіонський титул.

"Він був затятим, але впевненим боксером із невпинними амбіціями досягти величі. Понад усе він був надзвичайною людиною, яка надихала багатьох своїм винятковим прагненням і рішучістю", — написав менеджер.

21 грудня, Бамба здобув свій перший титул у кар'єрі — WBA Gold у важкій вазі.

Він переміг у бою проти мексиканця Рожеліо Медіни через відмову суперника продовжувати поєдинок після шостого раунду.

Усик планує тривалу паузу після перемоги над Ф'юрі: коли повернеться на ринг28.12.24, 19:38 • 25321 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Спорт

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