Чемпион мира по боксу по версии WBA Gold умер через неделю после получения титула
Киев • УНН
35-летний боксер Пол Бамба неожиданно умер через неделю после победы в бою за титул WBA Gold в тяжелом весе.
Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Gold Пол Бамба умер в возрасте 35 лет. Об этом сообщил менеджер спортсмена, певец Ne-Yo.
Причины смерти не сообщаются. Но смерть наступила фактически через неделю после того, как спортсмен получил чемпионский титул.
"Он был упорным, но уверенным боксером с неустанными амбициями достичь величия. Более всего он был необыкновенным человеком, который вдохновлял многих своим исключительным стремлением и решимостью", - написал менеджер.
21 декабря, Бамба получил свой первый титул в карьере - WBA Gold в тяжелом весе.
Он победил в бою против мексиканца Рожелио Медины из-за отказа соперника продолжать поединок после шестого раунда.
Усик планирует длительную паузу после победы над Фьюри: когда вернется на ринг28 дек. 2024, 17:38 • 20503 просмотра