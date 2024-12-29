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Чемпион мира по боксу по версии WBA Gold умер через неделю после получения титула

Чемпион мира по боксу по версии WBA Gold умер через неделю после получения титула

Киев  •  УНН

 • 15550 просмотра

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35-летний боксер Пол Бамба неожиданно умер через неделю после победы в бою за титул WBA Gold в тяжелом весе.

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Gold Пол Бамба умер в возрасте 35 лет. Об этом сообщил менеджер спортсмена, певец Ne-Yo.

Причины смерти не сообщаются. Но смерть наступила фактически через неделю после того, как спортсмен получил чемпионский титул.

"Он был упорным, но уверенным боксером с неустанными амбициями достичь величия. Более всего он был необыкновенным человеком, который вдохновлял многих своим исключительным стремлением и решимостью", - написал менеджер.

21 декабря, Бамба получил свой первый титул в карьере - WBA Gold в тяжелом весе.

Он победил в бою против мексиканца Рожелио Медины из-за отказа соперника продолжать поединок после шестого раунда.

Усик планирует длительную паузу после победы над Фьюри: когда вернется на ринг28 дек. 2024, 17:38 • 20503 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

спорт