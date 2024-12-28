Усик планирует длительную паузу после победы над Фьюри: когда вернется на ринг
Киев • УНН
Александр Усик не возобновит тренировки до конца апреля после боя с Тайсоном Фьюри. Менеджер боксера ожидает следующий поединок чемпиона в конце июля или в августе.
Трехкратный чемпион в супертяжелом весе 37-летний украинский боксер Александр Усик планирует взять длительный перерыв после победы в реванше Тайсона Фьюри 21 декабря. Вероятнее всего, Усик не возобновит тренировки до конца апреля. Об этом сообщил менеджер боксера Эгис Климас, передает УНН со ссылкой на BoxingScene.
«Это будет очень долгая подготовка. После 12 раундов с Фьюри ему нужно будет хорошо и долго восстановиться», - заявил Климас.
Менеджер боксера также сказал, что, по его мнению, Усик проведет следующий бой примерно «в конце июля или в августе».
Напомним
Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в матче-реванше в Эр-Рияде. Чемпион сохранил титулы WBA Super, WBO, WBC, IBO и The Ring в супертяжелом весе.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа вышел на ринг к Усику после его второй победы над Фьюри и попросил о реванше.