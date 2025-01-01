Смертельный взрыв фейерверков на Гавайях: два человека погибли, еще 22 - ранены

На Гавайях взрыв фейерверков повлек гибель двух человек, еще 22 получили ранения. Инцидент произошел вблизи Гонолулу, а службы экстренной помощи работают на месте, чтобы минимизировать последствия, передает УНН со ссылкой на Newsweek.

Происшествие произошло в районе Солт-Лейк-Алиамана, вблизи Гонолулу. Служба экстренной медицинской помощи Гонолулу оперативно выехала на место.

В своем сообщении в соцсети Департамент полиции Гонолулу отметил: «Серьезный инцидент в районе Солт-Лейк-Сити: полиция, службы быстрого реагирования и EMS работают в районе Кика-Драйв. Пожалуйста, избегайте этого района, поскольку оказывается медицинская помощь».

Ранее, накануне Нового года, служба экстренной помощи также реагировала на другой инцидент в районе Калихи, где 14-летний мальчик получил травму в результате взрыва фейерверка в руке. Ему оказали помощь на месте, после чего доставили в травматологический центр для дальнейшего лечения.

Напомним

Пять человек погибли в результате несчастных случаев, связанных с фейерверками в Германии в ночь на 1 января.