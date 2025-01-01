Смертельный взрыв фейерверков на Гавайях: два человека погибли, еще 22 - ранены

ukenru
"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
14:10 • 46803 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
14:05 • 96547 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев
 • 106149 просмотра

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше
 • 130133 просмотра

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы
 • 139213 просмотра

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы

Эксклюзив
Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году
 • 143028 просмотра

Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году

Эксклюзив
Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены
 • 166162 просмотра

Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой
 • 161099 просмотра

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой

Эксклюзив
Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год
 • 163962 просмотра

Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год

Эксклюзив
Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек
 • 147704 просмотра

Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

 • 101367 просмотра
Макрон: войны в Украине и на Ближнем Востоке угрожают безопасности Европы

Макрон: войны в Украине и на Ближнем Востоке угрожают безопасности Европы

 • 50284 просмотра
Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

 • 68787 просмотра
В Голливуде женщины-режиссеры топовых фильмов до сих пор в меньшинстве - исследование

В Голливуде женщины-режиссеры топовых фильмов до сих пор в меньшинстве - исследование

12:29 • 38081 просмотра
Экс-футболист Уэйн Руни будет ухаживать за детьми после отставки из "Плимута"

Экс-футболист Уэйн Руни будет ухаживать за детьми после отставки из "Плимута"

13:40 • 26696 просмотра
публикации
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 133413 просмотра
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 232188 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 182056 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 282512 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 256721 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Экс-футболист Уэйн Руни будет ухаживать за детьми после отставки из "Плимута"

Экс-футболист Уэйн Руни будет ухаживать за детьми после отставки из "Плимута"

13:40 • 26696 просмотра
В Голливуде женщины-режиссеры топовых фильмов до сих пор в меньшинстве - исследование

В Голливуде женщины-режиссеры топовых фильмов до сих пор в меньшинстве - исследование

12:29 • 38081 просмотра
Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

 • 68787 просмотра
Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

 • 101367 просмотра
Самые трендовые цвета в новом году: что выбрать, чтобы идти в ногу с модой

Самые трендовые цвета в новом году: что выбрать, чтобы идти в ногу с модой

 • 121632 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Смертельный взрыв фейерверков на Гавайях: два человека погибли, еще 22 - ранены

Смертельный взрыв фейерверков на Гавайях: два человека погибли, еще 22 - ранены

Киев  •  УНН

 • 7570 просмотра

Read in English

В результате взрыва фейерверков вблизи Гонолулу погибли два человека, еще 22 получили ранения. Инцидент произошел в районе Солт-Лейк-Алиамана, на месте работают экстренные службы.

На Гавайях взрыв фейерверков повлек гибель двух человек, еще 22 получили ранения. Инцидент произошел вблизи Гонолулу, а службы экстренной помощи работают на месте, чтобы минимизировать последствия, передает УНН со ссылкой на Newsweek.

Происшествие произошло в районе Солт-Лейк-Алиамана, вблизи Гонолулу. Служба экстренной медицинской помощи Гонолулу оперативно выехала на место.

В своем сообщении в соцсети Департамент полиции Гонолулу отметил:  «Серьезный инцидент в районе Солт-Лейк-Сити: полиция, службы быстрого реагирования и EMS работают в районе Кика-Драйв. Пожалуйста, избегайте этого района, поскольку оказывается медицинская помощь».

Ранее, накануне Нового года, служба экстренной помощи также реагировала на другой инцидент в районе Калихи, где 14-летний мальчик получил травму в результате взрыва фейерверка в руке. Ему оказали помощь на месте, после чего доставили в травматологический центр для дальнейшего лечения.

Напомним 

Пять человек погибли в результате несчастных случаев, связанных с фейерверками в Германии в ночь на 1 января. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Новости Мира
gavaiiГавайи
germaniyaГермания