Смертельний вибух феєрверків на Гаваях: дві людини загинули, ще 22 - поранені

На Гаваях вибух феєрверків спричинив загибель двох людей, ще 22 отримали поранення. Інцидент стався поблизу Гонолулу, а служби екстреної допомоги працюють на місці, щоб мінімізувати наслідки, передає УНН з посиланням на Newsweek.

Подія сталася в районі Солт-Лейк-Аліаману, поблизу Гонолулу. Служба екстреної медичної допомоги Гонолулу оперативно виїхала на місце.

У своєму повідомленні в соцмережі Департамент поліції Гонолулу зазначив: "Серйозний інцидент у районі Солт-Лейк-Сіті: поліція, служби швидкого реагування та EMS працюють у районі Кіка-Драйв. Будь ласка, уникайте цього району, оскільки надається медична допомога".

Раніше, напередодні Нового року, служба екстреної допомоги також реагувала на інший інцидент у районі Каліхі, де 14-річний хлопчик отримав травму внаслідок вибуху феєрверка в руці. Йому надали допомогу на місці, після чого доправили до травматологічного центру для подальшого лікування.

Нагадаємо

П'ятеро людей загинули внаслідок нещасних випадків, пов'язаних із феєрверками у Німеччині у ніч на 1 січня.