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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 9238 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 23600 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 45698 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 71125 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105257 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110126 просмотра

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"Слуги народа" написали письмо Зеленскому и Разумкову с просьбой не увольнять Гетманцева

"Слуги народа" написали письмо Зеленскому и Разумкову с просьбой не увольнять Гетманцева

Киев  •  УНН

 • 28018 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Нардепы из фракции "Слуга народа" направили письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе парламента Дмитрию Разумкову с просьбой не менять состав Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики и не увольнять главу комитета Даниила Гетманцева. Об этом написал в Telegram нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

"Вчера было направлено письмо на Главу Парламента и Президента от 15-ти членов данного Комитета - представителей фракции "Слуги народа". В нем идется о поддержке Данила и просьбе не менять состав Комитета. Даже в таком составе подписантов - это уже большинство. Была бы возможность членам других фракций поддержать, уверен подписей стало бы еще больше. Соответственно, в этом вопросе точка. Вопрос закрыт", - написал нардеп.

Напомним, глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев зарегистрировал проект постановления об отзыве самого себя с должности.

Позже он заявил, что "не ожидал теплых слов" от своих коллег и теперь решил отозвать свое постановление о собственном отзыве с должности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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