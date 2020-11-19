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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 27282 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 84998 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102322 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118352 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152873 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200378 просмотра

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2 марта, 18:35 • 283675 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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Гетманцев "получил поддержку от коллег" и решил отозвать постановление о своем увольнении

Гетманцев "получил поддержку от коллег" и решил отозвать постановление о своем увольнении

Киев  •  УНН

 • 15038 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев "не ожидал теплых слов" от своих коллег и теперь решил отозвать свое постановление о собственном отзыве с должности. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Честно говоря, не рассчитывал, что мой проект постановления об отзыве главы налогового комитета вызовет такой поток теплых слов поддержки моей деятельности. Причём, абсолютной неожиданностью для меня стала поддержка многих людей, которых всегда до этого считал своими оппонентами. Спасибо всем! И да, конечно, отзываю вчерашнее постановление собственного авторства", - написал Гетманцев.

Напомним, глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев зарегистрировал проект постановления об отзыве самого себя с должности.

Как сообщили УНН в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, они считают сохранение должности главы комитета за Даниилом Гетманцевым "стратегической вещью". По их словам, Президент Украины Владимир Зеленский должен вмешаться и не допустить его увольнения "из-за интересов коррумпированных нардепов".

Украинские Национальные Новости

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