Гетманцев "отримав підтримку від колег" і вирішив відкликати постанову про своє звільнення

"Чесно кажучи, не розраховував, що мій проект постанови про відкликання голови податкового комітету викличе такий потік теплих слів підтримки моєї діяльності. Причому, абсолютною несподіванкою для мене стала підтримка багатьох людей, яких завжди до цього вважав своїми опонентами. Спасибі всім! І так, звичайно, відкликаю вчорашню постанову власного авторства", - написав Гетманцев.

Нагадаємо, голова комітету із питань податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував проект постанови про відкликання самого себе з посади.

Як повідомили УНН у парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, вони вважають збереження посади голови комітету за Данилом Гетманцевим "стратегічною річчю". За їх словами, Президент України Володимир Зеленський повинен втрутитися і не допустити його звільнення "через інтереси корумпованих нардепів".