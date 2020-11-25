"Слуги народу" написали лист Зеленському та Разумкову з проханням не звільняти Гетманцева

"Вчора було направлено лист на Главу Парламенту і Президента від 15-ти членів даного Комітету - представників фракції "Слуги народу". У ньому йдеться про підтримку Данила і прохання не змінювати склад Комітету. Навіть в такому складі підписантів - це вже більшість. Була б можливість членам інших фракцій підтримати, впевнений підписів стало б ще більше. Відповідно, в цьому питанні крапка. Питання закрито", - написав нардеп.

Нагадаємо, глава комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував проект постанови про відкликання самого себе з посади.

Пізніше він заявив, що "не очікував теплих слів" від своїх колег і тепер вирішив відкликати свою постанову про власне відкликання з посади.