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"Слуги народу" написали лист Зеленському та Разумкову з проханням не звільняти Гетманцева

"Слуги народу" написали лист Зеленському та Разумкову з проханням не звільняти Гетманцева

Київ • УНН

 • 28025 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Нардепи з фракції "Слуга народу" направили лист Президенту України Володимиру Зеленському та голові парламенту Дмитру Разумкова з проханням не змінювати склад Комітету з питань податкової та митної політики і не звільняти голову комітету Данила Гетманцева. Про це написав у Telegram нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

"Вчора було направлено лист на Главу Парламенту і Президента від 15-ти членів даного Комітету - представників фракції "Слуги народу". У ньому йдеться про підтримку Данила і прохання не змінювати склад Комітету. Навіть в такому складі підписантів - це вже більшість. Була б можливість членам інших фракцій підтримати, впевнений підписів стало б ще більше. Відповідно, в цьому питанні крапка. Питання закрито", - написав нардеп.

Нагадаємо, глава комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував проект постанови про відкликання самого себе з посади.

Пізніше він заявив, що "не очікував теплих слів" від своїх колег і тепер вирішив відкликати свою постанову про власне відкликання з посади.

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