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"Слуга народа", сообщивший о моратории на импорт спирта, говорит, что ошибся

"Слуга народа", сообщивший о моратории на импорт спирта, говорит, что ошибся

Киев  •  УНН

 • 12086 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Утверждение народного депутата фракции "Слуга народа" Алексея Мовчана о том, что в Украине введен мораторий на импорт спирта до 2022 года, является ошибочным. Об этом он сообщил УНН.

Так, на днях, комментируя спиртовой закон №2300 в своем авторском блоге на НВ, Мовчан указал, что на импорт спирта в Украине введен запрет до 2022 года.

"Вместе с тем, парламент ввел определенные меры предосторожности для защиты национального производителя. Чтобы дать возможность новому рынку окрепнуть за счет внутреннего потребления, а украинской спиртовой отрасли стать конкурентоспособной в мире, мы ввели мораторий на импорт спирта до 2022 года", - сообщил Мовчан.

Однако, в той версии закона, которая опубликована на официальном сайте ВР, о моратории не идет речи.

Закон наоборот позволяет импорт спирта предприятиями, специально уполномоченными на это Кабинетом министров Украины. И такое разрешение у последних будет до 1 января 2024 года.

В комментарии УНН Мовчан объяснил, что утверждение о запрете на импорт спирта до 2022 года является ошибочным. Заверил, что в ближайшее время его сообщение на НВ будет отредактировано. И добавил, что он все равно трактует норму о разрешении импорта как мораторий на импорт.

"Фактически, это будет государственная монополия на импорт. Будет ли государство импортировать, когда на рынок выйдут 40 предприятий ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт" - сомневаюсь. Поэтому, я рассматриваю это как запрет", - сказал он.

Позже, в заметке Мовчана на НВ срок, до которого якобы действует "мораторий на импорт спирта", был исправлен с 2022 на 2024.

Как писал УНН, норма о разрешении импортировать спирт специально уполномоченным КМУ предприятиям стала едва ли не самой скандальной в законе Президента №2300. Ее отмена требовали профсоюзы и критиковали эксперты.

"Это грозит тем, что мы будем создавать рабочие места за рубежом. Когда государство импортирует ту продукцию, которую она способна выработать сама", - сказал экс-глава правительства, председатель Украинского совета промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, комментируя норму.

"Заводы, производящие водочные изделия, они будут импортировать для себя спирт, который стоит дешевле в 2-3 раза, и вся наша спиртовая отрасль, или она будет государственная или частная, если произойдет приватизация, станет абсолютно ненужной", - заявила по этому поводу депутат Нина Южанина.

А по словам Игоря Луценко, разрешение на импорт вообще станет источником новой коррупции, и выиграют от этого водочные короли, которые еще со времен Януковича зарабатывают на теневых схемах.

"По моим данным, тот же полулегендарный Чеба (Чеботарев - ред.) с коллегами давно подготовился к такой "реформе", и уже приобрел несколько спиртовых заводов в Молдове и России, чтобы поставлять спирт в Украину через определенные его друзьями в Кабмине госструктуры" , - сообщил экс-нардеп.

Поэтому, о защите национального производителя (как пишет Мовчан) в проголосованной редакции нормы об импорте вообще не идет речи. Напротив, при таких обстоятельствах отечественное спиртовое производство просто исчезнет, отмечают профсоюзы.

Украинские Национальные Новости

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