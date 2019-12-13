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"Слуга народу", який повідомив про мораторій на імпорт спирту, каже, що помилився

"Слуга народу", який повідомив про мораторій на імпорт спирту, каже, що помилився

Київ • УНН

 • 12087 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Твердження народного депутата фракції "Слуга народу" Олексія Мовчана про те, що в Україні введено мораторій на імпорт спирту до 2022 року, є помилковим. Про це він повідомив УНН.

Так, днями, коментуючи спиртовий закон №2300 у своєму авторському блозі на НВ, Мовчан вказав, що на імпорт спирту в Україну введено заборону до 2022 року.

"Водночас, парламент ввів певні запобіжники для захисту національного виробника. Щоб дати можливість новому ринку зміцніти за рахунок внутрішнього споживання, а українській спиртовій галузі стати конкурентноспроможною у світі, ми ввели мораторій на імпорт спирту до 2022 року", - повідомив Мовчан.

Однак, у тій версії закону, що опублікована на офіційному сайті ВР, про мораторій не йдеться.

Закон навпаки дозволяє імпорт спирту підприємствами, спеціально уповноваженими на це Кабінетом міністрів України. І такий дозвіл останні матимуть до 1 січня 2024 року.

У коментарі УНН Мовчан пояснив, що твердження про заборону на імпорт спирту до 2022 року є помилковим. Запевнив, що найближчим часом його допис на НВ буде відредаговано. І додав, що він все одно трактує норму про дозвіл імпорту як мораторій на імпорт.

"Фактично, це буде державна монополія на імпорт. Чи буде держава імпортувати, коли на ринок вийдуть 40 підприємств ДП "Укрспирт" і концерну "Укрспирт" - маю сумніви. Тому, я трактую це як заборону", - сказав він.

Згодом, у дописі Мовчана на НВ термін, до якого нібито діє “мораторій на імпорт спирту”, було виправлено з 2022 на 2024 рік.

Як писав УНН, норма про дозвіл імпортувати спирт спеціально уповноваженим КМУ підприємствам стала чи не найскандальнішою у законі Президента №2300. Її скасування вимагали профспілки та критикували експерти.

“Це загрожує тим, що ми будемо створювати робочі місця за кордоном. Коли держава імпортує ту продукцію, яку вона спроможна виробити сама”, - сказав екскерівник уряду, голова Української ради промисловців та підприємців Анатолій Кінах, коментуючи норму.

"Заводи, які виготовляють горілчані вироби, вони будуть імпортувати для себе спирт, який коштує дешевше в 2-3 рази, і вся наша спиртова галузь, чи вона буде державна чи приватна, якщо відбудеться приватизація, стане абсолютно непотрібною”, - заявила з цього приводу депутат Ніна Южаніна

А за словами Ігоря Луценка, дозвіл на імпорт взагалі стане джерелом нової корупції, і виграють від цього горілчані королі, які ще з часів Януковича заробляють на тіньових схемах. 

“За моїми даними, той-таки напівлегендарний Чеба (Чеботарьов — ред.) з колегами давно підготувався до такої "реформи“, і вже придбав декілька спиртових заводів у Молдові та Росії, щоб поставляти спирт в Україну через визначені його друзями у Кабміні держструктури”, — повідомив екснардеп.

Тож, про захисти національного виробника (як пише Мовчан) в проголосованій редакції норми про імпорт взагалі не йдеться. Навпаки, за таких обставин вітчизняне спиртове виробництво просто зникне, наголошують профспілки.

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