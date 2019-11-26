Відмовою від українського спирту Зеленський створюватиме робочі місця закордоном, а не в Україні - Кінах

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Із законодавства України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального” вилучили норму, яка передбачала виробництво алкогольної продукції зі спирту виключно українського походження. Натомість, у відповідному законопроекті № 2300 пропонується передбачити дозвіл на імпорт спирту в Україну. І такий крок є неправильним, бо наповнюватиме бюджети іноземних країн. Таку думку у коментарі УНН висловив українській політик, екскерівник уряду, Голова Української ради промисловців та підприємців Анатолій Кінах.