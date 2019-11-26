Відмовою від українського спирту Зеленський створюватиме робочі місця закордоном, а не в Україні - Кінах

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Із законодавства України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального” вилучили норму, яка передбачала виробництво алкогольної продукції зі спирту виключно українського походження. Натомість, у відповідному законопроекті № 2300 пропонується передбачити дозвіл на імпорт спирту в Україну. І такий крок є неправильним, бо наповнюватиме бюджети іноземних країн. Таку думку у коментарі УНН висловив українській політик, екскерівник уряду, Голова Української ради промисловців та підприємців Анатолій Кінах.

“Це дуже не правильний крок. Це загрожує тим, що ми будемо створювати робочі місця за кордоном. Коли держава імпортує ту продукцію, яку вона спроможна виробити сама. А ми спроможні виробляти необхідну сировину для виробництва продукції галузі. У разі якщо так, то така держава фінансує робочі місця за кордоном і поповнює закордонні бюджети. Це не правильно”, — зазначив Кінах.

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За його словами, Україна не повинна імпортувати ті товари та сировину, яку здатна виробляти самостійно.

“Мова повинні йти, в першу чергу, тільки про критичний імпорт — те, що не виробляється в Україні. Чи то складові для виробництва кінцевої продукції, сучасне обладнання, технології. І це нормально, коли мова йде про критичний імпорт, щоб мати далі конкурентоспроможну продукцію. А коли відкривається кордон для імпорту тої продукції, яку ми спроможні виробляти самі — це втрата робочих місць і надходжень до бюджету”, — пояснив Голова Української ради промисловців та підприємців.

Як писав УНН, так званий “спиртовий” законопроект Зеленського передбачає відмову України від українського спирту.

Крім того, за наявною інформацією УНН, правки Офісу Президента до законопроекту № 2300 (в рамках підготовки документу до другого читання) передбачають дозвіл на імпорт спирту окремими підприємствами з 2023 року.

А ці обставини сприятимуть ще й контрабанді нелегального спирту в Україну з “Л/ДНР”, переконаний економіст Олександр Охріменко.

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