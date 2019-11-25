Україна відмовиться від українського спирту - законопроект Зеленського

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Із законодавства України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального” вилучили норму, яка передбачала виробництво алкогольної продукції зі спирту виключно українського походження. Про це свідчить порівняльна таблиця до так званого “спиртового” законопроекту Зеленського № 2300, ухваленого в першому читанні, передає УНН з посиланням на сайт ВР.