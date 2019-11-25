Україна відмовиться від українського спирту - законопроект Зеленського

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Із законодавства України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального” вилучили норму, яка передбачала виробництво алкогольної продукції зі спирту виключно українського походження. Про це свідчить порівняльна таблиця до так званого “спиртового” законопроекту Зеленського № 2300, ухваленого в першому читанні, передає УНН з посиланням на сайт ВР.

Так, законопроект № 2300 передбачає цілковите вилучення наступної норми, яка наявна у чинному законодавстві України.

“Виробництво алкогольних напоїв для реалізації на території України здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового, що мають статус українських товарів відповідно до Митного кодексу України”, — сказано у порівняльній таблиці.

Крім того, за наявною інформацією УНН, правки Офісу Президента до законопроекту № 2300 (в рамках підготовки документу до другого читання) передбачають дозвіл на імпорт спирту окремими підприємствами з 2023 року.

Нагадаємо, у жовтні Президент Володимир Зеленський зареєстрував у ВР законопроект про демонополізацію спиртової галузі. Ініціатива лобіює інтереси горілчаних компаній, зокрема іноземних, і “вбиває” ДП “Укрспирт”, кажуть експерти. 

Попри відсутність економічних розрахунків, зауваження Головного науково-експертного управління ВР та двох висновків Комітетів, зокрема бюджетного, Комітет ВР з питань розвитку економіки (головний) виніс законопроект в зал для голосування, де його прийняли у першому читанні.

Щоправда, рішення головного Комітету було прийнято під гарантію зустрічі з Президентом та підготовки грунтовних змін до законопроекту. Зустріч мала відбутися 19 листопада та була перенесена на невизначений час.

Серед головних пропозицій змін до законопроекту (на яких наполягають, зокрема, і профспілки) — проводити демонополізацію спиртової галузі після приватизації ДП “Укрспирт”, аби не перетворити державні заводи на металобрухт і не лишити на вулиці співробітників державної компанії. Також включити запобіжники, які не дозволять знищити спиртову галузь в Україні, замістивши її іноземним товаром російського, білоруського чи молдовського походження. 

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