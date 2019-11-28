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Луценко розповів, хто заробить на імпорті спирту в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. “Спиртова” реформа, анонсована владою, зажене ринок у ще більшу тінь та сприятиме появі нових корупційних схем, зокрема на імпорті іноземного спирту в Україну. Про це у своєму блозі написав народний депутат Верховної Ради України VIII скликання Ігор Луценко, коментуючи президентський законопроект № 2300 про ліквідацію державної монополії на виробництво спирту, передає УНН.

Екснардеп уточнив, що проектом ЗУ пропонується запровадити державну монополію на імпорт спирту. Документ, зокрема, передбачає дозвіл на імпорт спирту з 2023 року, і надаватиметься він окремим підприємствам чиновниками КМУ. У цьому, власне, політик, і вбачає джерело майбутньої корупції.

“Оскільки український спирт (а особливо — зі державних спиртзаводів, застарілих морально і фізично) коштує дорожче, ніж імпортний, то імпорт домінуватиме на ринку. А от за законопроектом, саме чиновники Кабміну, причому зовсім у непрозорий спосіб (адже відсутні будь-які критерії), будуть визначати, хто буде контролювати потік імпортного спирту. Таким чином, колективи бандитів, котрі раніше займалися нелегальним збутом вітчизняного спирту, просто пересядуть на спирт з-за кордону. Або навіть не пересядуть, а просто поміняють вивіски”, — пояснює він.

Екснардеп стверджує, що пропонована модель “спиртової” реформи в Україні вигідна нелегальним гравцям. У якості прикладу Луценко нагадав про так званого “контролера українського горілчаного ринку часів Януковича — Олексія Чеботарьова”. Останній, за словами Луценка, після Революції Гідності втік до РФ, але зараз має вплив на більшість підприємств “Укрспирту”.

“За моїми даними, той-таки напівлегендарний Чеба (Чеботарьов, — ред.) з колегами давно підготувався до такої „реформи“, і вже придбав декілька спиртових заводів у Молдові та Росії, щоб поставляти спирт в Україну через визначені його друзями у Кабміні держструктури”, — пише Луценко.

Досить дивною, на думку екснардепа, є пропозиція наділити Кабінет міністрів України повноваженнями визначати перелік держпідприємств-імпортерів закордонного спирту.

“Що завадить цим щасливим обраним імпортерам залити весь український ринок дешевим спиртом і знищити українське виробництво як явище?”, — пише Луценко.

Він переконаний, що норму про відкриття українського рикну для імпортного спирту варто прибрати із проекту ЗУ.

“Натомість іншим законопроектом, при потребі, внести зміни у Митний кодекс, або знайти інший спосіб підтримати українського виробника — замість плодити нові корупційні теми”, — пропонує Луценко.

Як писав УНН, “спиртовий” законопроект Зеленського (2300) серед іншого, пропонує прибрати норму, яка передбачала виробництво алкогольної продукції зі спирту виключно українського походження. Крім того, за наявною інформацією УНН, правки Офісу Президента до законопроекту № 2300 (в рамках підготовки документу до другого читання) передбачають дозвіл на імпорт спирту окремими підприємствами з 2023 року.

У “Слузі народу”, щоправда, вже заявили про готовність захистити вітчизняного виробника і заборонити імпорт спирту до 2025 року. З такою пропозицією, зокрема, виступила нардеп Людмила Буймістер.

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