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Словакия вызовет посла России из-за удара возле своего посольства в Киеве

Киев • УНН

 • 2224 просмотра

Россия нанесла удар реактивным беспилотником по зданию СБУ недалеко от словацкого консульства в Киеве. Сотрудники не пострадали, посла вызовут.

Словакия вызовет посла России из-за удара возле своего посольства в Киеве

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар осудил российский удар по зданию Службы безопасности Украины, расположенному неподалёку от консульского отдела словацкого посольства в Киеве, и поручил вызвать российского посла. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Словакии, пишет УНН.

Детали

По словам Бланара, Россия атаковала здание СБУ реактивным беспилотником. Консульский отдел словацкого посольства по соображениям безопасности использовали в ограниченном режиме, а во время атаки людей там не было.

Мы решительно осуждаем сегодняшнюю российскую атаку реактивным дроном на здание украинской службы безопасности, которое расположено неподалёку от консульского отдела посольства Словакии в Киеве

– заявил министр.

Словакия вызовет российского посла

Бланар призвал Россию воздерживаться от действий, которые могут угрожать жизни и безопасности гражданских лиц. В то же время он обратился к обеим сторонам с призывом избегать дальнейшей эскалации.

Я поручил вызвать российского посла в Словакии

– сообщил глава словацкого МИД.

По информации словацкой стороны, непосредственной угрозы сотрудникам консульского отдела во время российской атаки не было.

Удар РФ по кабинету главы СБУ Поклада — что известно о состоянии руководителя спецслужбы04.09.26, 18:24 • 5556 просмотров

Степан Гафтко

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