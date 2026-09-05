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Словаччина викличе посла росії через удар поблизу свого посольства у Києві

Київ • УНН

 • 1402 перегляди

росія вдарила реактивним дроном по будівлі СБУ неподалік словацького консульства в Києві. Працівники не постраждали, посла викличуть.

Словаччина викличе посла росії через удар поблизу свого посольства у Києві

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар засудив російський удар по будівлі Служби безпеки України, розташованій неподалік консульського відділу словацького посольства у Києві, та доручив викликати російського посла. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Словаччини, пише УНН.

Деталі

За словами Бланара, росія атакувала будівлю СБУ реактивним безпілотником. Консульський відділ словацького посольства з міркувань безпеки використовували в обмеженому режимі, а під час атаки людей там не було.

Ми рішуче засуджуємо сьогоднішню російську атаку реактивним дроном на будівлю української служби безпеки, яка розташована неподалік консульського відділу посольства Словаччини у Києві

– заявив міністр.

Словаччина викличе російського посла

Бланар закликав росію утримуватися від дій, які можуть загрожувати життю та безпеці цивільних. Водночас він звернувся до обох сторін із закликом уникати подальшої ескалації.

Я дав доручення викликати російського посла у Словаччині

– повідомив глава словацького МЗС.

За інформацією словацької сторони, безпосередньої загрози працівникам консульського відділу під час російської атаки не було.

Удар рф по кабінету глави СБУ Поклада - що відомо про стан керівника спецслужби04.09.26, 18:24 • 5422 перегляди

Степан Гафтко

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