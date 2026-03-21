Словакия может в будущем заблокировать кредит ЕС для Украины - Фицо

Премьер Словакии поддержал Виктора Орбана и раскритиковал остановку поставок нефти. Фицо назвал себя не самоубийцей для визита в Киев.

Словакия может в будущем заблокировать кредит ЕС для Украины - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил возможность того, что в будущем он присоединится к блокированию кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины. Об этом он заявил в интервью, цитирует Aktuality, пишет УНН.

Детали

Фицо заступился за венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который продолжает блокировать принятие кредита для Украины на 90 млрд евро, аргументируя это остановкой поставок российской нефти через трубопровод "Дружба".

"Виктор Орбан политически прав. Зеленский не может управлять Европейским Союзом", – заявил Фицо.

Премьер признал, что в будущем может возникнуть ситуация, когда Словакия также заблокирует кредит, но не объяснил, при каких обстоятельствах это может произойти.

Фицо повторил то, что остановка работы нефтепровода "Дружба" вызвана исключительно политическими причинами и ненавистью к РФ. По его словам, российская нефть "укрепит энергетическую безопасность" европейского континента.

Он также прокомментировал свой отказ приехать в Украину на встречу с президентом Владимиром Зеленским, заявив, что не является "самоубийцей".

"Я не дам водить себя за нос. Вы не можете, господин редактор, в одном предложении сказать: "Роберт, ты чрезвычайно непопулярный политик в Киеве, так что приезжай в Киев, навести меня". Я же не настолько самоубийца", – сказал Фицо. 

Виктор Орбан отказался разблокировать кредит для Украины и назвал это экзистенциальным вопросом. Антониу Кошта назвал такое поведение неприемлемым для ЕС.

