Словакия начинает развертывать системы ПВО Patriot – Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Словакию начали прибывать системы противовоздушной обороны (ПВО) из стран-партнеров НАТО, информирует УНН со ссылкой на Reuters.
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“Я рад подтвердить, что первые подразделения, ответственные за развертывание системы противовоздушной обороны Patriot, постепенно прибывают в Словакию”, - сообщил министр обороны Ярослав Надь.
Детали
Patriot станет частью новой боевой группы НАТО в соседней с Украиной Словакии. Эта система будет дополнением, а не заменой советским С-300, которую сейчас использует Словакия.
ПВО будут использывать военные Нидерландов и Германии. Системы сначала развернут в аэропорту Сляч в центральной Словакии.
Также, как сообщил Надь, продолжаются консультации по дальнейшим районам развертывания.
Ранее
Словакия выразила готовность передать Украине С-300, но если получит что-то в замен. Это один из видов вооружений, на уровне с МиГ-29, которые Украина пока безуспешно просит у своих западных союзников.
Среди стран НАТО системы С-300 есть в Словакии и Болгарии. Братислава и София вроде бы не против их отдать, но хотят получить какую-то замену этому оружию.