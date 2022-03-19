Reuters: Нідерланди та Німеччина поставлять Словаччині системи Patriot
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Нідерланди та Німеччина відправлять до Словаччини 3 американських системи протиракетної оборони Patriot, пише Reuters, інформує УНН.
Деталі
Уряд Нідерландів у п'ятницю заявив, що відправить систему протиракетної оборони Patriot до словацького Сляча, як частину заходів НАТО щодо посилення протиповітряної оборони у Східній Європі.
"Погіршення ситуації з безпекою в Європі в результаті російського вторгнення в Україну робить цей внесок необхідним", – заявила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен.
Німеччина також надсилає до Словаччини дві системи Patriot, йдеться у повідомленні.
Доповнення
На прохання України надати системи ППО, Словаччина готова надати озброєння, але якщо щось отримає на заміну.
Один із видів озброєнь (поряд із винищувачами Міг-29), які Україна поки що безуспішно просить у своїх західних союзників, - це системи ППО російського виробництва С-300.
Системи С-300 серед країн НАТО є у Словаччині та Болгарії. Але проблема та сама, що і з "мігами", - Братислава та Софія в принципі не проти, але хочуть отримати якусь заміну цій зброї.