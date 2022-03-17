Словаччина готова передати Україні С-300, якщо їй нададуть заміну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На прохання України надати системи ППО, Словаччина готова надати озброєння, але якщо щось отримає навзаєм. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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Один із видів озброєнь (поряд із винищувачами Міг-29), які Україна поки що безуспішно просить у своїх західних союзників, - це системи ППО російського виробництва С-300. Причина та сама - вона добре знайома українським військовим і їм не потрібно часу на її освоєння.
Системи С-300 серед країн НАТО є у Словаччині та Болгарії. Але проблема та сама, що і з "мигами", - Братислава та Софія в принципі не проти, але хочуть отримати якусь заміну цій зброї.
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь так і сказав: "Ми готові зробити це негайно, коли ми матимемо відповідну заміну".
У Словаччині в четвер перебував голова Пентагону Ллойд Остін, але він сказав, що йому щодо цього сказати нічого, передає Reuters.
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