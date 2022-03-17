Словакия готова передать Украине С-300, если ей предоставят замену

Детали

Один из видов вооружений (наряду с истребителями Миг-29), которые Украина пока безуспешно просит у своих западных союзников, - это системы ПВО российского производства С-300. Причина та же-она хорошо знакома украинским военным и им не нужно времени на ее освоение.

Системы С-300 среди стран НАТО есть в Словакии и Болгарии. Но проблема та же, что и с "мигами", - Братислава и София в принципе не против, но хотят получить какую-то замену этому оружию.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь так и сказал: "Мы готовы сделать это немедленно, когда мы будем иметь соответствующую замену".

В Словакии в четверг находился глава Пентагона Ллойд Остин, но он сказал, что ему по этому сказать ничего, передает Reuters.

Напомним

В Украину прибыла военная помощь из Латвии: передали боеприпасы и Stinger.