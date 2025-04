В Україну прибула військова допомога з Латвії: передали боєприпаси та Stinger

Цитата

"Птахи з Латвії прилетіли! Боєприпаси та інші важливі речі. А найвагоміший подарунок – Stinger! Дякуємо, наші близькі друзі та партнери! Увесь світ розуміє, що безпека Європи залежить від зміцнення оборони України!" — написав Резніков.

The birds from #Latvia landed!Def ammunition & other important things . And the most weighty gift is Stingers!Thank You, our close friends & partners! And of course thanks to @Pabriks!

The whole world understands that the security of Europe depends on strengthening defence! pic.twitter.com/zWUaPP0WiC

Нагадаємо

13 лютого у аеропорту “Бориспіль” приземлився літак із партією військово-технічної допомоги від Литовської Республіки.