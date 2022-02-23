В Україну прибула військова допомога з Латвії: передали боєприпаси та Stinger
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Сьогодні в Україні приземлився літак з боєприпасами та Stinger від Латвії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.
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"Птахи з Латвії прилетіли! Боєприпаси та інші важливі речі. А найвагоміший подарунок – Stinger! Дякуємо, наші близькі друзі та партнери! Увесь світ розуміє, що безпека Європи залежить від зміцнення оборони України!" — написав Резніков.
The birds from #Latvia landed!Def ammunition & other important things . And the most weighty gift is Stingers!Thank You, our close friends & partners! And of course thanks to @Pabriks!
The whole world understands that the security of Europe depends on strengthening defence! pic.twitter.com/zWUaPP0WiC
Нагадаємо
13 лютого у аеропорту “Бориспіль” приземлився літак із партією військово-технічної допомоги від Литовської Республіки.