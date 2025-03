В Украину прибыла военная помощь из Латвии: передали боеприпасы и Stinger

Цитата

"Птицы из Латвии прилетели! Боеприпасы и другие важные вещи. А самый весомый подарок - Stinger! Спасибо, наши близкие друзья и партнеры! Весь мир понимает, что безопасность Европы зависит от укрепления обороны Украины!"- написал Резников.

The birds from#Latvialanded!Def ammunition & other important things . And the most weighty gift is Stingers!Thank You, our close friends & partners! And of course thanks to@Pabriks!

The whole world understands that the security of Europe depends on strengthening defence!pic.twitter.com/zWUaPP0WiC

Напомним

13 февраля в аэропорту “Борисполь” приземлился самолет с партией военно-технической помощи от Литовской Республики.