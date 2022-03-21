Словаччина починає розгортати системи ППО Patriot – Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. До Словаччини почали прибувати системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot з країн-партнерів НАТО, інформує УНН з посиланням на Reuters.
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“Я радий підтвердити, що перші підрозділи, відповідальні за розгортання системи протиповітряної оборони Patriot, поступово прибувають до Словаччини”, - повідомив міністр оборони Ярослав Надь.
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Patriot стане частиною нової бойової групи НАТО в сусідній з Україною Словаччині. Ця система буде доповненням, а не заміною радянським С-300, яку наразі використовує Словаччина.
ППО використовуватимуть військові Нідерландів та Німеччини. Системи спочатку розгорнуть в аеропорту Сляч в центральній Словаччині.
Також, як повідомив Надь, тривають консультації щодо подальших районів розгортання.
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Словаччина висловила готовність передати Україні С-300, але якщо отримає щось натомість. Це один з видів озброєнь, на рівні з МіГ-29, які Україна поки що безуспішно просить у своїх західних союзників.
Серед країн НАТО системи С-300 є у Словаччині та Болгарії. Братислава та Софія начебто не проти їх віддати, але хочуть отримати якусь заміну цій зброї.