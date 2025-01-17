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Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

Киев  •  УНН

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Полиция не допросила Александра Зиму по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением. Дело касается его письма в ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд" против НБУ на 63,5 млн грн.

Полиция не допрашивала директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зиму в рамках уголовного производства, инициированного из-за возможных злоупотреблений им служебным положением, пишет УНН.

Уголовное производство против главного юриста НБУ было открыто из-за его письма в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В документе Зима, который является одновременно директором юридического департамента НБУ и председателем Административного совета ФГВФЛ, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкорд" против НБУ. Эти иски касались отмены штрафов на сумму почти 63,5 миллиона гривен и были поданы еще до решения о ликвидации банка.

Фонд гарантирования вкладов прислушался к этой рекомендации, что, по словам Елены Соседки, лишило акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Таким образом Зима, вероятно, поставил под сомнение независимость дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что теперь имеет негативное влияние на взаимодействие с международными финансовыми институтами. Ведь не исключено что, например, МВФ из-за недовольства ситуацией начал активно требовать от Украины разработки процедуры и проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя ФГВФЛ.

Осенью прошлого года дело Зимы передали из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют допросить главного юриста НБУ, а после вручения ему уведомления о подозрении следователи, вероятно, будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении Зимы от исполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ. Следователи также признали Елену и Юлию Соседок потерпевшими в этом уголовном производстве, чем подтвердили, что действия Зимы нанесли ущерб.

По данным УНН, следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ до сих пор в этом уголовном производстве, и до сих пор ему не было вручено уведомление о подозрении.

Это вызывает беспокойство, поскольку именно его показания являются критически важными для установления истины и объективного рассмотрения дела.

Напомним

Александр Зима не был отстранен от исполнения обязанностей или уволен с должности директора юридического департамента НБУ. Только в декабре прошлого года Зима получил почти 700 000 грн зарплаты.

Согласно декларации за 2023 год, Зима заработал за год в Нацбанке почти 5,5 миллиона гривен. Кроме того, в прошлом году он получил более 1,8 миллиона гривен дохода в размере номинальной стоимости погашенных ОВГЗ.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП

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