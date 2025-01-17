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Слідчі ще не допитували головного юриста НБУ Зиму у справі проти нього

Слідчі ще не допитували головного юриста НБУ Зиму у справі проти нього

Київ • УНН

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Поліція не допитала Олександра Зиму у справі про можливі зловживання службовим становищем. Справа стосується його листа до ФГВФО щодо відкликання позовів банку "Конкорд" проти НБУ на 63,5 млн грн.

Поліція не допитувала директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зиму в рамках кримінального провадження, ініційованого через можливі зловживання ним службовим становищем, пише УНН.

Кримінальне провадження проти головного юриста НБУ було відкрите через його лист до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). У документі Зима, який є одночасно директором юридичного департаменту НБУ та головою Адміністративної ради ФГВФО, від імені Нацбанку рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкорд" проти НБУ. Ці позови стосувалися скасування штрафів на суму майже 63,5 мільйона гривень і були подані ще до рішення про ліквідацію банку.

Фонд гарантування вкладів дослухався до цієї рекомендації, що, за словами Олени Сосєдки, позбавило акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Таким чином Зима, ймовірно, поставив під сумнів незалежність дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що тепер має негативний вплив на взаємодію з міжнародними фінансовими інститутами. Адже не виключено що, наприклад, МВФ через незадоволення ситуацією почав активно вимагати від України розробки процедури і проведення відкритого конкурсу на посаду директора-розпорядника ФГВФО.

Восени минулого року справу Зими передали з ДБР на розслідування Печерському управлінню поліції Києва. Правоохоронці повідомили УНН, що планують допитати головного юриста НБУ, а після вручення йому повідомлення про підозру слідчі, ймовірно, звертатимуться із клопотанням до суду щодо відсторонення Зими від виконання обовʼязків директора юридичного департаменту НБУ. Слідчі також визнали Олену та Юлію Сосєдок потерпілими у цьому кримінальному провадженні, чим підтвердили, що дії Зими нанесли шкоду.

За даними УНН, слідчі ще не допитували головного юриста НБУ досі у цьому кримінальному провадженні, й досі йому не було вручено повідомлення про підозру.

Це викликає занепокоєння, оскільки саме його свідчення є критично важливими для встановлення істини та об’єктивного розгляду справи.

Нагадаємо

Олександр Зима не був відсторонений від виконання обовʼязків чи звільнений з посади директора юридичного департаменту НБУ.  Лише у грудні минулого року Зима отримав майже 700 000 грн зарплати.

Відповідно до декларації за 2023 рік, Зима заробив за рік у Нацбанку майже 5,5 мільйона гривень. Окрім того, минулого року він отримав понад 1,8 мільйона гривень доходу у розмірі номінальної вартості погашених ОВДП.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП

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