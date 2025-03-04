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Стеклянный мост в Киеве повредили вандалы. В КГГА рассказали, когда приступят к ремонту

Киев • УНН

 • 34367 просмотра

На пешеходном мосту между Владимирской горкой и Аркой свободы обнаружили умышленное повреждение стекла. Замена поврежденного участка состоится после установления стабильной положительной температуры не ниже +10°C.

Стеклянный мост в Киеве повредили вандалы. В КГГА рассказали, когда приступят к ремонту

Стекло, поврежденное вандалами на стеклянном пешеходном мосту в Киеве, будет заменено после стабилизации температурного режима. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.

На пешеходно-велосипедном мосту между Владимирской горкой и Аркой свободы украинского народа одно из стеклянных покрытий подверглось умышленному повреждению вандалами. Этот факт зафиксирован камерами видеонаблюдения 

- говорится в сообщении.

Повреждение было обнаружено еще 6 декабря 2024 года, после чего было написано заявление в полицию и оформлен соответствующий акт повреждения. Ситуация находится под контролем коммунального предприятия "Киевавтодор". Предприятие уже заказало стекло и ожидает благоприятных погодных условий для проведения замены.

Стеклянные конструкции моста изготовлены из многослойного триплекса, что обеспечивает их безопасность даже в случае повреждения. В то же время процесс замены стекла требует стабильной положительной температуры 

- информируют в КГГА.

Это связано с физическими свойствами материалов:

• температурное расширение и сжатие. При низких температурах стекло и монтажные материалы изменяют свои геометрические параметры, что может привести к некорректному монтажу и дальнейшим деформациям;

• при температуре ниже +5°C снижается эффективность клеевых и герметизирующих материалов, что может негативно сказаться на прочности и герметичности конструкции.

Объясняется, что замена стекла требует среднесуточной температуры не ниже +10°C в течение длительного периода. До этого времени поврежденный участок будет огорожен и находиться под наблюдением специалистов.

Контекст

В соцсетях сообщали сегодня, 4 марта, что стеклянный мост в Киеве, известный как "мост Кличко", снова подвергся повреждениям - на некоторых элементах появились трещины.

Справочно

Мост, который открыли 25 мая 2019 года ко Дню Киева, не раз становился объектом обсуждений из-за своей уязвимости. Уже на следующий день после открытия на его стеклянном полу появились трещины, которые тогда объяснили актом вандализма.

В октябре 2022 года рядом с мостом взорвалась российская ракета, оставив воронку на Владимирском спуске. Несмотря на это, сама конструкция получила лишь незначительные повреждения.

Анна Мурашко

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