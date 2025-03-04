Скляний міст у Києві пошкодили вандали. У КМДА розповіли, коли візьмуться за ремонт

Скло, яке було пошкоджене вандалами на скляному пішохідному мосту в Києві, замінять після стабілізації температурного режиму. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.

На пішохідно-велосипедному мосту між Володимирською гіркою та Аркою свободи українського народу одне зі скляних покриттів зазнало умисного пошкодження вандалами. Цей факт зафіксований камерами відеоспостереження - йдеться в повідомленні.

Пошкодження виявили ще 6 грудня 2024 року, після чого була написана заява в поліцію та оформлений відповідний акт пошкодження. Ситуація на контролі комунального підприємства "Київавтошляхміст". Підприємство вже замовило скло та очікує на сприятливі погодні умови для проведення заміни.

Скляні конструкції мосту виготовлені з багатошарового триплексу, що забезпечує їхню безпечність навіть у разі пошкодження. Водночас процес заміни скла вимагає стабільної плюсової температури - інформують в КМДА.

Це пов’язано з фізичними властивостями матеріалів:

• температурне розширення та стиснення. При низьких температурах скло та монтажні матеріали змінюють свої геометричні параметри, що може призвести до некоректного монтажу та подальших деформацій;

• при температурі нижче +5°C знижується ефективність клейових і герметизуючих матеріалів, що може негативно вплинути на міцність та герметичність конструкції.

Пояснюється, що заміна скла вимагає середньодобової температури не нижче +10°C протягом тривалого періоду. До цього часу пошкоджена ділянка буде огородженою та перебуватиме під наглядом фахівців.

Контекст

В соцмережах повідомляли сьогодні, 4 березня, що скляний міст у Києві, відомий як "міст Кличка", знову зазнав пошкоджень - на певних елементах з'явилися тріщини.

Довідково

Міст, який відкрили 25 травня 2019 року до Дня Києва, неодноразово ставав об’єктом обговорень через свою вразливість. Уже наступного дня після відкриття на його скляній підлозі з’явилися тріщини, які тоді пояснили актом вандалізму.

У жовтні 2022 року поруч із мостом вибухнула російська ракета, залишивши воронку на Володимирському узвозі. Попри це, сама конструкція зазнала лише незначних пошкоджень.