В ООН назвали количество украинцев, которые зарегистрировались в ЕС как беженцы

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"Количество беженцев из Украины, зарегистрированных для временной защиты или аналогичных национальных схем защиты в Европе, составляет 4 751 065", – говорится на сайте организации.



Детали



Статистику составляют на основе данных, которые предоставляют местные власти европейских государств. Больше всего беженцев проживают в Польше. На втором и третьем местах – Германия и Чехия.

Напомним

Украинцам, которые соответствовали требованиям, было предоставлено право получить гуманитарный пароль, чтобы они жили, а затем работали в США в течение двух лет, если был спонсор. Цифры программы под названием "Единство для Украины" ошеломляют: 171 000 заявок, 121 000 разрешений и около 85 000 человек, прибывших с апреля.

Разрушительный энергетический кризис, чрезвычайная ситуация в области психического здоровья, ограничение гуманитарного доступа и риск вирусных инфекций сделают эту зиму серьезным испытанием для украинской системы здравоохранения и украинского народа, а также для всего мира и его приверженности поддержке Украины.