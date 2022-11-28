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В ООН назвали количество украинцев, которые зарегистрировались в ЕС как беженцы

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. В странах Европейского Союза зарегистрировано более 4,75 млн украинских беженцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Агентства по делам беженцев ООН.

Цитата

"Количество беженцев из Украины, зарегистрированных для временной защиты или аналогичных национальных схем защиты в Европе, составляет 4 751 065", – говорится на сайте организации.

Детали

Статистику составляют на основе данных, которые предоставляют местные власти европейских государств. Больше всего беженцев проживают в Польше. На втором и третьем местах – Германия и Чехия.

Напомним

Украинцам, которые соответствовали требованиям, было предоставлено право получить гуманитарный пароль, чтобы они жили, а затем работали в США в течение двух лет, если был спонсор. Цифры программы под названием "Единство для Украины" ошеломляют: 171 000 заявок, 121 000 разрешений и около 85 000 человек, прибывших с апреля. 

Разрушительный энергетический кризис, чрезвычайная ситуация в области психического здоровья, ограничение гуманитарного доступа и риск вирусных инфекций сделают эту зиму серьезным испытанием для украинской системы здравоохранения и украинского народа, а также для всего мира и его приверженности поддержке Украины.

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