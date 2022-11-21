2-3 мільйони українців покинуть Україну на початку зими – голова Європейського бюро ВООЗ

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"Половину енергетичної інфраструктури України або пошкоджено, або зруйновано. Це вже непрямо впливає на систему охорони здоров'я та здоров'я людей. Простіше кажучи, ця зима буде присвячена виживанню. На сьогоднішній день ВООЗ підтвердила 703 напади на здоров'я з початку війни 9 місяців тому. Це порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни", - заявив Клюге.

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Напади на інфраструктуру охорони здоров'я та енергетики, що продовжуються, означають, що сотні лікарень і медичних закладів більше не працюють у повному обсязі через брак палива, води та електрики для задоволення основних потреб.

"У пологових будинках потрібні інкубатори, банкам крові потрібні холодильники, ліжка інтенсивної терапії потребують вентиляторів і всі потребують енергії", - зауважив чиновник ВООЗ.

На думку Клюге, ще 2–3 мільйони людей покинуть свої будинки "у пошуках тепла та безпеки".

"Вони зіштовхнуться з унікальними проблемами зі здоров'ям, включаючи респіраторні інфекції, такі як COVID-19, пневмонія та грип, а також серйозний ризик дифтерії та кору серед недостатньо вакцинованих груп населення", - додав він.

Все це позначиться на психічному здоров'ї українців.

Цього тижня війна вступає у свій 9-й місяць, і вже близько 10 мільйонів людей схильні до ризику психічних розладів, таких як гострий стрес, тривога, депресія, вживання психоактивних речовин і посттравматичний стресовий розлад, підкреслив Клюге.

За статистикою ВООЗ, в Україні зареєстровано1400 осіб з тяжкими психічними розладами.

Війна вплинула як доступ до медичного обслуговування, і на шляху доставки гуманітарної допомоги. Україні потрібні стійкі ресурси, щоб система охорони здоров'я пережила зиму і після неї, і ці питання будуть у центрі уваги на конференції з України, яка відбудеться наступного місяця у Парижі під керівництвом президента Макрона та президента Зеленського.

"Я дуже турбуюся за 17 000 ВІЛ-інфікованих у Донецьку, у яких незабаром можуть закінчитися життєво важливі антиретровірусні препарати, які допомагають їм вижити. Я наполегливо закликаю до створення гуманітарного медичного коридору у всі знову відвойовані та окуповані райони", - заявив голова Європейського бюро.

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