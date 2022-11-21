2-3 мільйони українців покинуть Україну на початку зими – голова Європейського бюро ВООЗ

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 50290 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 90037 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 119899 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 169312 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 192852 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 378918 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 228137 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 195223 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 350797 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459520 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.9 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 48937 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

23:57 • 46569 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 48191 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 26755 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 42139 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 378918 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 350797 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 565115 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 693893 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 711700 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 84264 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 120832 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 205451 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 230965 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 223793 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

2-3 мільйони українців покинуть Україну на початку зими – голова Європейського бюро ВООЗ

2-3 мільйони українців покинуть Україну на початку зими – голова Європейського бюро ВООЗ

Київ • УНН

 • 912056 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Руйнівна енергетична криза, надзвичайна ситуація в галузі психічного здоров'я, обмеження гуманітарного доступу і ризик вірусних інфекцій зроблять цю зиму серйозним випробуванням для української системи охорони здоров'я та українського народу, а також для всього світу та його прихильності до підтримки України. Про це УНН пише посилаючись на заяву голови Європейського бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Цитата

"Половину енергетичної інфраструктури України або пошкоджено, або зруйновано. Це вже непрямо впливає на систему охорони здоров'я та здоров'я людей. Простіше кажучи, ця зима буде присвячена виживанню. На сьогоднішній день ВООЗ підтвердила 703 напади на здоров'я з початку війни 9 місяців тому. Це порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни", - заявив Клюге.

Деталі

Напади на інфраструктуру охорони здоров'я та енергетики, що продовжуються, означають, що сотні лікарень і медичних закладів більше не працюють у повному обсязі через брак палива, води та електрики для задоволення основних потреб.

"У пологових будинках потрібні інкубатори, банкам крові потрібні холодильники, ліжка інтенсивної терапії потребують вентиляторів і всі потребують енергії", - зауважив чиновник ВООЗ.

На думку Клюге, ще 2–3 мільйони людей покинуть свої будинки "у пошуках тепла та безпеки".

"Вони зіштовхнуться з унікальними проблемами зі здоров'ям, включаючи респіраторні інфекції, такі як COVID-19, пневмонія та грип, а також серйозний ризик дифтерії та кору серед недостатньо вакцинованих груп населення", - додав він.

Все це позначиться на психічному здоров'ї українців.

Цього тижня війна вступає у свій 9-й місяць, і вже близько 10 мільйонів людей схильні до ризику психічних розладів, таких як гострий стрес, тривога, депресія, вживання психоактивних речовин і посттравматичний стресовий розлад, підкреслив Клюге.

За статистикою ВООЗ, в Україні зареєстровано1400 осіб з тяжкими психічними розладами.

Війна вплинула як доступ до медичного обслуговування, і на шляху доставки гуманітарної допомоги. Україні потрібні стійкі ресурси, щоб система охорони здоров'я пережила зиму і після неї, і ці питання будуть у центрі уваги на конференції з України, яка відбудеться наступного місяця у Парижі під керівництвом президента Макрона та президента Зеленського.

"Я дуже турбуюся за 17 000 ВІЛ-інфікованих у Донецьку, у яких незабаром можуть закінчитися життєво важливі антиретровірусні препарати, які допомагають їм вижити. Я наполегливо закликаю до створення гуманітарного медичного коридору у всі знову відвойовані та окуповані райони", - заявив голова Європейського бюро.

Додамо

Польща може зіткнутися з новою хвилею біженців з України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаЗдоров'я
Bitcoin
$83,056.20
Золото
$3,173.97
Tesla
$258.01
Brent
$74.96
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,838.04