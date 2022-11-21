2-3 миллиона украинцев покинут Украину в начале зимы – глава Европейского бюро ВОЗ

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"Половина энергетической инфраструктуры Украины либо повреждена, либо разрушена. Это уже косвенно влияет на систему здравоохранения и здоровья людей. Проще говоря, эта зима будет посвящена выживанию. На сегодняшний день ВОЗ подтвердила 703 нападения на здоровье с начала войны 9 месяцев назад. Это нарушение международного гуманитарного права и правил ведения войны", - заявил Клюге.

Детали

Продолжающиеся нападения на инфраструктуру здравоохранения и энергетики означают, что сотни больниц и медицинских учреждений больше не работают в полном объеме из-за нехватки топлива, воды и электричества для удовлетворения основных потребностей.

"В роддомах нужны инкубаторы, банкам крови нужны холодильники, кровати интенсивной терапии нуждаются в вентиляторах и все нуждаются в энергии", - отметил чиновник ВОЗ.

По мнению Клюге, еще 2–3 миллиона человек покинут свои дома "в поисках тепла и безопасности".

"Они столкнутся с уникальными проблемами со здоровьем, включая респираторные инфекции, такие как COVID-19, пневмония и грипп, а также серьезный риск дифтерии и кори среди недостаточно вакцинированных групп населения", - добавил он.

Все это отразится на психическом здоровье украинцев.

На этой неделе война вступает в свой 9-й месяц, и уже около 10 миллионов людей подвержены риску психических расстройств, таких как острый стресс, тревога, депрессия, употребление психоактивных веществ и посттравматическое стрессовое расстройство, подчеркнул Клюге.

По статистике ВОЗ, в Украине зарегистрировано 1400 человек с тяжелыми психическими расстройствами.

Война повлияла как на доступ к медицинскому обслуживанию, так и на пути доставки гуманитарной помощи. Украине нужны устойчивые ресурсы, чтобы система здравоохранения пережила зиму и после нее, и эти вопросы будут в центре внимания на конференции по Украине, которая состоится в следующем месяце в Париже под руководством президента Макрона и президента Зеленского.

"Я очень беспокоюсь за 17 000 ВИЧ-инфицированных в Донецке, у которых вскоре могут закончиться жизненно важные антиретровирусные препараты, которые помогают им выжить. Я настойчиво призываю к созданию гуманитарного медицинского коридора во все вновь отвоеванные и оккупированные районы", - заявил глава Европейского бюро.

Добавим

Польша может столкнуться с новой волной беженцев из Украины.