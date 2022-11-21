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2-3 миллиона украинцев покинут Украину в начале зимы – глава Европейского бюро ВОЗ

Киев • УНН

 • 912053 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Разрушительный энергетический кризис, чрезвычайная ситуация в области психического здоровья, ограничение гуманитарного доступа и риск вирусных инфекций сделают эту зиму серьезным испытанием для украинской системы здравоохранения и украинского народа, а также для всего мира и его приверженности поддержке Украины. Об этом УНН пишет ссылаясь на заявление главы Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Цитата

"Половина энергетической инфраструктуры Украины либо повреждена, либо разрушена. Это уже косвенно влияет на систему здравоохранения и здоровья людей. Проще говоря, эта зима будет посвящена выживанию. На сегодняшний день ВОЗ подтвердила 703 нападения на здоровье с начала войны 9 месяцев назад. Это нарушение международного гуманитарного права и правил ведения войны", - заявил Клюге.

Детали

Продолжающиеся нападения на инфраструктуру здравоохранения и энергетики означают, что сотни больниц и медицинских учреждений больше не работают в полном объеме из-за нехватки топлива, воды и электричества для удовлетворения основных потребностей.

"В роддомах нужны инкубаторы, банкам крови нужны холодильники, кровати интенсивной терапии нуждаются в вентиляторах и все нуждаются в энергии", - отметил чиновник ВОЗ.

По мнению Клюге, еще 2–3 миллиона человек покинут свои дома "в поисках тепла и безопасности".

"Они столкнутся с уникальными проблемами со здоровьем, включая респираторные инфекции, такие как COVID-19, пневмония и грипп, а также серьезный риск дифтерии и кори среди недостаточно вакцинированных групп населения", - добавил он.

Все это отразится на психическом здоровье украинцев.

На этой неделе война вступает в свой 9-й месяц, и уже около 10 миллионов людей подвержены риску психических расстройств, таких как острый стресс, тревога, депрессия, употребление психоактивных веществ и посттравматическое стрессовое расстройство, подчеркнул Клюге.

По статистике ВОЗ, в Украине зарегистрировано 1400 человек с тяжелыми психическими расстройствами.

Война повлияла как на доступ к медицинскому обслуживанию, так и на пути доставки гуманитарной помощи. Украине нужны устойчивые ресурсы, чтобы система здравоохранения пережила зиму и после нее, и эти вопросы будут в центре внимания на конференции по Украине, которая состоится в следующем месяце в Париже под руководством президента Макрона и президента Зеленского.

"Я очень беспокоюсь за 17 000 ВИЧ-инфицированных в Донецке, у которых вскоре могут закончиться жизненно важные антиретровирусные препараты, которые помогают им выжить. Я настойчиво призываю к созданию гуманитарного медицинского коридора во все вновь отвоеванные и оккупированные районы", - заявил глава Европейского бюро.

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