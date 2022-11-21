У Польщі не виключають необхідності підтримки з боку ЄС при черговій хвилі біженців з України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Речник "Права і справедливості" Радослав Фоґель заявив, що Польща може зіткнутися з новою хвилею біженців з України, тому потрібна фінансова підтримка Європейського Союзу, пише УНН з посиланням на "Польське радіо".
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Він наголосив, що це пов’язано з нещодавніми атаками росії на українську критичну інфраструктуру. Перспектива непростої зими може змусити частину громадян України покинути країну, вказав речник.
«Польща передбачила такий розвиток подій кілька місяців тому. Ми у постійному контакті із Єврокомісією. Тож є очевидним, що Польща розуміє ситуацію. Точкою порозуміння може бути обсяг, який Євросоюз виплачує Туреччині за кожного сирійського біженця», - зазначив Фоґель.
Доповнення
У жовтні завдяки грантовим угодам, підписаним МВС Польщі та адміністрації з Єврокомісією, Польща отримала загалом майже 700 мільйонів злотих на підтримку діяльності, пов’язаної з масовим припливом людей, які тікають від війни в Україні. Це перший транш, наданий Польщі. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації вже подало заявку на додаткові кошти на суму понад 200 мільйонів злотих, пише видання.