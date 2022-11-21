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В Польше не исключают необходимости поддержки со стороны ЕС при очередной волне беженцев из Украины

В Польше не исключают необходимости поддержки со стороны ЕС при очередной волне беженцев из Украины

Киев • УНН

 • 712096 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Спикер "Права и справедливости" Радослав Фогель заявил, что Польша может столкнуться с новой волной беженцев из Украины, поэтому нужна финансовая поддержка Европейского Союза, пишет УНН со ссылкой на "Польское радио".

Детали

Он подчеркнул, что это связано с недавними атаками россии на украинскую критическую инфраструктуру. Перспектива непростой зимы может вынудить часть граждан Украины покинуть страну, указал спикер политсилы.

«Польша предусмотрела такое развитие событий несколько месяцев назад. Мы в постоянном контакте с Еврокомиссией. Поэтому очевидно, что Польша понимает ситуацию. Точкой понимания может быть объем, который Евросоюз выплачивает Турции за каждого сирийского беженца», - отметил Фогель.

Дополнение

В октябре благодаря грантовым соглашениям, подписанным МВД Польши и администрацией с Еврокомиссией, Польша получила в общей сложности почти 700 миллионов злотых в поддержку деятельности, связанной с массовым притоком людей, бегущих от войны в Украине. Это первый транш, предоставленный Польше. Министерство внутренних дел и администрации уже подало заявку на дополнительные средства на сумму более 200 миллионов злотых, пишет издание.

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