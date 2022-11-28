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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 33901 перегляди

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В ООН назвали кількість українців, які зареєструвалися в ЄС як біженці

В ООН назвали кількість українців, які зареєструвалися в ЄС як біженці

Київ • УНН

 • 3171908 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У країнах Європейського Союзу зареєстровано понад 4,75 млн українських біженців. Про це пише УНН з посиланням на дані Агентства у справах біженців ООН.

Цитата

"Кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту або аналогічних національних схем захисту в Європі, становить 4 751 065", – ідеться на сайті організації.

Деталі

Статистику складають на основі даних, які надає місцева влада європейських держав.  Найбільше біженців проживають у Польщі. На другому та третьому місцях – Німеччина й Чехія.

Нагадаємо

Українцям, які відповідали вимогам, було надано право отримати гуманітарний пароль, щоб вони жили, а потім працювали в США протягом двох років, якщо мали спонсора. Цифри програми під назвою "Єдність для України" приголомшують: 171 000 заявок, 121 000 дозволів та приблизно 85 000 осіб, які прибули з квітня. 

Руйнівна енергетична криза, надзвичайна ситуація в галузі психічного здоров'я, обмеження гуманітарного доступу і ризик вірусних інфекцій зроблять цю зиму серйозним випробуванням для української системи охорони здоров'я та українського народу, а також для всього світу та його прихильності до підтримки України.

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