В ООН назвали кількість українців, які зареєструвалися в ЄС як біженці

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"Кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту або аналогічних національних схем захисту в Європі, становить 4 751 065", – ідеться на сайті організації.



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Статистику складають на основі даних, які надає місцева влада європейських держав. Найбільше біженців проживають у Польщі. На другому та третьому місцях – Німеччина й Чехія.

Нагадаємо

Українцям, які відповідали вимогам, було надано право отримати гуманітарний пароль, щоб вони жили, а потім працювали в США протягом двох років, якщо мали спонсора. Цифри програми під назвою "Єдність для України" приголомшують: 171 000 заявок, 121 000 дозволів та приблизно 85 000 осіб, які прибули з квітня.

Руйнівна енергетична криза, надзвичайна ситуація в галузі психічного здоров'я, обмеження гуманітарного доступу і ризик вірусних інфекцій зроблять цю зиму серйозним випробуванням для української системи охорони здоров'я та українського народу, а також для всього світу та його прихильності до підтримки України.