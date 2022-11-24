Війна: 85 тисяч українців переїхали до США

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За даними Державного департаменту, 25 465 біженців з усього світу переселилися до США з можливістю отримання громадянства у 2022 фінансовому році уряду. Минулого року їх було 11 411 осіб, що є найнижчим показником за всю історію програми допомоги біженцям у США. Після того, як адміністрація Трампа знизила стелю щорічного прийому біженців до 15 000 осіб, адміністрація Байдена минулого року підняла цю межу до 125 000, але вона так і не наблизилася до цієї мети через серйозне відставання в системі.

Потім зобов'язання Білого дому прийняти 100 000 українців після вторгнення створило незвичайний мандат для Міністерства внутрішньої безпеки: полегшити втечу від війни. Існуюча програма для біженців призначена для реагування на надзвичайні гуманітарні ситуації, сказала Джулія Гелатт, старший аналітик Інституту міграційної політики, але вона не виконує цієї невідкладної ролі через повільні терміни перевірки та обробки.

Влада Служби громадянства та імміграції США знайшла способи переписати правила. Концепція гуманітарного паролю та модель приватного спонсорства значно спростили процес. Прискорена програма дозволила українцям шукати притулку в Інтернеті та пропустити зазвичай необхідну паперову роботу. Уряд навіть співпрацював із некомерційною організацією, яка об'єднала американців та українців. В результаті в'їзд у країну зайняв тижні, а не роки.

Білий дім розглядає можливість розповсюдження таких програм, як Єдність для України, на інші країни. Але доля українців залишається неясною і залежить від непередбачуваного стану війни через два роки, додає WSJ.