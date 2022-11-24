Война: 85 тысяч украинцев переехали в США

Детали

По данным Государственного департамента, 25 465 беженцев со всего мира переселились в США с возможностью получения гражданства в 2022 финансовом году правительства. В прошлом году их было 11 411 человек, что является самым низким показателем за всю историю программы помощи беженцам в США. После того, как администрация Трампа снизила потолок ежегодного приема беженцев до 15 000 человек, администрация Байдена в прошлом году подняла этот предел до 125 000, но он так и не приблизился к этой цели из-за серьезного отставания в системе.

Затем обязательство Белого дома принять 100 000 украинцев после вторжения создало необычный мандат для Министерства внутренней безопасности: облегчить бегство от войны. Существующая программа для беженцев предназначена для реагирования на чрезвычайные гуманитарные ситуации, сказала Джулия Гелатт, старший аналитик Института миграционной политики, но она не выполняет эту неотложную роль из-за медленных сроков проверки и обработки.

Власти Службы гражданства и иммиграции США нашли способы переписать правила. Концепция гуманитарного пароля и модель частного спонсорства значительно упростили процесс. Ускоренная программа позволила украинцам искать убежище в Интернете и обычно пропустить необходимую бумажную работу. Правительство даже сотрудничало с некоммерческой организацией, объединившей американцев и украинцев. В результате въезд в страну занял недели, а не годы.

Белый дом рассматривает возможность распространения таких программ как Единство для Украины на другие страны. Но судьба украинцев остается неясной и зависит от непредсказуемого состояния войны два года спустя, добавляет WSJ.