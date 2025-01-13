Схема уклонения от мобилизации в Николаевском РТЦК: задержан сотрудник

Сотрудника Николаевского РТЦК и СП задержали и сообщили о подозрении сотруднику из-за того, что он участвовал в схеме заработка на пригодных для мобилизации военнообязанных. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

«Противоправный механизм действовал с начала 2024 года. Двое сотрудников николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки предлагали «помощь» желающим избежать мобилизации», - говорится в сообщении.

Стоимость «услуг» за изготовление фальшивой медицинской документации с ложными диагнозами при прохождении ВВК составляла от 4 до 5 тысяч долларов США.

Как сообщили в ГБР, за дополнительную оплату в среднем 3 тыс. долларов военнообязанные снимались с воинского учета, или получали статус «пригоден для службы в ТЦК и СП и тыловых воинских частях».

9 января 2025 года одного работника центра задержали во время получения взятки в размере 4,5 тысячи долларов. Ему сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога 1 млн грн.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Решается вопрос о сообщении о подозрении его сообщнику.

Следствие продолжается, ГБР устанавливает всех лиц, причастных к схеме.

Напомним

В 2024 году ГБР расследовало 287 дел о незаконной переправке мужчин за границу. Сообщено о подозрении 120 должностным лицам, изъято взяток на 11,4 млн грн.