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Схема ухилення від мобілізації у Миколаївському РТЦК: затримано співробітника

Схема ухилення від мобілізації у Миколаївському РТЦК: затримано співробітника

Київ • УНН

 • 26552 перегляди

Співробітника Миколаївського ТЦК затримали за організацію схеми уникнення мобілізації за 4-5 тис. доларів. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі, ведеться розслідування щодо інших учасників.

Співробітника Миколаївського РТЦК та СП затримали та повідомили про підозру співробітнику через те, що він брав участь у схемі заробітку на придатних для мобілізації військовозобов’язаних. Про це повідомляє ДБР, пише УНН.

"Протиправний механізм діяв з початку 2024 року. Двоє співробітників миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки пропонували "допомогу" охочим уникнути мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Вартість "послуг" за виготовлення фальшивої медичної документації з хибними діагнозами під час проходження ВЛК становила від 4 до 5 тисяч доларів США.

Як повідомили у ДБР, за додаткову оплату в середньому 3 тис. доларів військовозобов’язані знімались з військового обліку, або отримували статус "придатний для служби в ТЦК та СП та тилових військових частинах".

9 січня 2025 року одного працівника центру затримали під час отримання хабаря у розмірі 4,5 тисячі доларів. Йому повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з правом внесення застави 1 млн грн.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру його спільнику.

Слідство триває, ДБР встановлює всіх осіб, причетних до схеми.

Нагадаємо 

У 2024 році ДБР розслідувало 287 справ щодо незаконного переправлення чоловіків за кордон. Повідомлено про підозру 120 посадовцям, вилучено хабарів на 11,4 млн грн.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаКримінал та НП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaДержавне бюро розслідувань України
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mykolaivМиколаїв

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