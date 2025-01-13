Схема ухилення від мобілізації у Миколаївському РТЦК: затримано співробітника
Київ • УНН
Співробітника Миколаївського ТЦК затримали за організацію схеми уникнення мобілізації за 4-5 тис. доларів. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі, ведеться розслідування щодо інших учасників.
Співробітника Миколаївського РТЦК та СП затримали та повідомили про підозру співробітнику через те, що він брав участь у схемі заробітку на придатних для мобілізації військовозобов’язаних. Про це повідомляє ДБР, пише УНН.
"Протиправний механізм діяв з початку 2024 року. Двоє співробітників миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки пропонували "допомогу" охочим уникнути мобілізації", - йдеться у повідомленні.
Вартість "послуг" за виготовлення фальшивої медичної документації з хибними діагнозами під час проходження ВЛК становила від 4 до 5 тисяч доларів США.
Як повідомили у ДБР, за додаткову оплату в середньому 3 тис. доларів військовозобов’язані знімались з військового обліку, або отримували статус "придатний для служби в ТЦК та СП та тилових військових частинах".
9 січня 2025 року одного працівника центру затримали під час отримання хабаря у розмірі 4,5 тисячі доларів. Йому повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з правом внесення застави 1 млн грн.
Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру його спільнику.
Слідство триває, ДБР встановлює всіх осіб, причетних до схеми.
Нагадаємо
У 2024 році ДБР розслідувало 287 справ щодо незаконного переправлення чоловіків за кордон. Повідомлено про підозру 120 посадовцям, вилучено хабарів на 11,4 млн грн.