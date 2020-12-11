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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 71061 просмотра

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Скандальный мэр Черкасс извинился перед Зеленским за саботаж карантина

Скандальный мэр Черкасс извинился перед Зеленским за саботаж карантина

Киев  •  УНН

 • 29520 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко публично попросил прощения у Президента Украины Владимира Зеленского за игнорирование карантина. При этом он отметил "среди шагов навстречу" и назначение одним из своих заместителей представительницу партии "Слуга народа" Анастасию Чубину. Об этом политик сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Я хотел бы в первую сказать о том, почему мы взяли в команду представителя (Анастасию Чубину - ред.) провластной фракции ("Слуга народа"- ред.). Потому что мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом. Вы знаете на сегодняшний я, как городской голова, хотел бы, в первую очередь, даже поизвиняться перед президентом. За то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а отстаивал жителей нашего города. Я горячий человек, но я искренний человек и я всегда буду стоять бок о бок с патриотами, будут защищать нашу страну. Так что, господин президент, я хотел бы извиниться официально. И хотел сказать, что наша задача - совместно работать на Украину и так, как в исполнительном комитете мы должны отстаивать, в первую очередь интересы нашей страны", - отметил Бондаренко.

Также мэр Черкасс выразил надежду, что и противостояния в рамках городского совета тоже завершатся.

"И обращаюсь еще раз к депутатам Черкасского городского совета с просьбой забыть обо всех расприях предвыборных, забыть о выборах. Сегодня надо объединиться и работать над решением всех проектов социально-экономического развития Черкасс. Есть пандемия коронавируса, нам нужно с холодной головой к этому относиться и спокойно жить, спокойно работать. И обязательно лечить жителей города. Сегодня есть плохие погодные условия... наши коммунальщики целую ночь работали, чтобы жителям города было спокойно двигаться по тротуарам и дорогам. Мы должны забыть обо всем сегодня", - подытожил Бондаренко.

Напомним, что история конфликта между городским головой Черкасс Анатолием Бондаренко и Президентом Украины Владимиром Зеленский началась 30 апреля. Тогда в Черкассах смягчили карантин для части предпринимателей.

Далее с критикой таких действий выступил министр здравоохранения Максим Степанов, находясь с рабочей поездкой в Черкасской области.

После этого Черкасским отделом полиции было открыто уголовное производство по факту ослабления карантинных мероприятий в Черкассах.

Решение о смягчении ограничений приняла городская власть, что противоречит постановлению Кабмина о карантинных мероприятиях. Уже 7 мая суд запретил Черкассам смягчать карантин.

20 мая Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что считает мэра Черкасс бандитом, из-за чего Анатолий Бондаренко подал иск в Печерский районный суд Киева против Президента Украины Владимира Зеленского о защите чести и достоинства.

25 ноября Апелляционный суд подтвердил отказ в удовлетворении иска мэра Черкасс Анатолия Бондаренко к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда в полном объеме.

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