Скандальний мер Черкас вибачився перед Зеленським за саботаж карантину

"Я хотів би в першу сказати про те, чому ми взяли в команду представника (Анастасію Чубіну — ред.) провладної фракції (“Слуга народу” - ред.). Тому що ми повинні забути про протистояння між міським головою і президентом. Ви знаєте, на сьогоднішній я, як міський голова, хотів би, в першу чергу, навіть і повибачатися перед президентом. За те, що я, в принципі, не себе відстоював, а відстоював жителів нашого міста. Я гаряча людина, але я щира людина і я завжди буду стояти пліч-о-пліч із патріотами, які будуть захищати нашу країну. Так що, пане президенте, я хотів би вибачитися офіційно. І хотів сказати, що наше завдання — спільно працювати на Україну й так, як у виконавчому комітеті ми повинні відстоювати, в першу чергу інтереси нашої країни", - зазначив Бондаренко.

Також мер Черкас виразив сподівання, що й протистояння в межах міської ради теж завершаться.

“І звертаюся ще раз до депутатів Черкаської міської ради з проханням забути про всі чвари передвиборчі, забути про вибори. Сьогодні треба об'єднатися й працювати над вирішенням усіх проектів соціально-економічного розвитку Черкас. Є пандемія коронавірусу, нам потрібно з холодною головою до цього відноситися і спокійно жити, спокійно працювати. І обов'язково лікувати жителів міста. Сьогодні є погані погодні умови... наші комунальники цілу ніч працювали, щоб жителям міста було спокійно рухатися тротуарами та дорогами. Ми повинні забути про все сьогодні”, - підсумував Бондаренко.

Нагадаємо, що історія конфлікту між міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком та Президентом України Володимиром Зеленський почалася 30 квітня. Тоді в Черкасах пом’якшили карантинні обмеження для частини підприємців.

Далі з критикою таких дій виступив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, перебуваючи з робочою поїздкою у Черкаській області.

Після цього Черкаським відділом поліції було відкрито кримінальне провадження за фактом послаблення карантинних заходів у Черкасах.

Рішення про пом’якшення обмежень ухвалила міська влада, що суперечить постанові Кабміну щодо карантинних заходів. Вже 7 травня суд заборонив Черкасам пом'якшувати карантин.

20 травня Президент Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що вважає мера Черкас бандитом, через що Анатолій Бондаренко подав позов до Печерського районного суду Києва проти Президента України Володимира Зеленського про захист честі й гідності.

25 листопада Апеляційний суд підтвердив відмову у задоволенні позову мера Черкас Анатолія Бондаренка до Президента України Володимира Зеленського про захист честі і гідності та стягнення компенсації моральної шкоди у повному обсязі.