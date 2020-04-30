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У Черкасах пом’якшили карантинні обмеження для частини підприємців

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Черкасах пом’якшили карантинні обмеження для частини підприємців. Від завтра зможуть відновити свою діяльність зокрема салони краси, літні майданчики закладів ресторанного господарства та магазини з продажу непродовольчих товарів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Черкаської міської ради.

У Черкасах пом’якшили карантинні обмеження для частини підприємців

Так, рішення про пом’якшення карантинних обмежень для частини підприємців ухвалив на своєму засіданні виконавчий комітет Черкаської міської ради. До такого кроку тут вдалися після чисельних звернень від представників бізнесу, які через карантинні обмеження опинилися на межі виживання.

“Ми розуміємо, що через карантинні обмеження чи не найбільше страждає дрібний бізнес, — прокоментував заступник міського голови Ігор Волошин. — Через карантин вони зазнають великих збитків. Питання відновлення роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг у Черкас ми розглядали ще й на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, і прийшли до висновку — пом’якшити карантинні обмеження для частини підприємців. Але, звісно ж, лише за умови жорсткого дотримання протиепідемічних заходів: це й соціальна дистанція, дезінфекція тощо”.

У результаті обговорення виконком дозволив відновити роботу:

— магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;
— майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень та салонів краси, салонів для надання послуг із догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проектних організацій;
— ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;
— літніх майданчиків закладів ресторанного господарства.

Також заступник міського голови Юрій Ботнар вніс пропозицію дозволити відвідування парків, скверів та атракціонів на їхній території, а ще — об’єктів спортивної інфраструктури виключно для проведення тренувань.

Нагадаємо, Ляшко застеріг Раду щодо рішень про поспішний вихід з карантину.

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