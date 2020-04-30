Ляшко застеріг Раду щодо рішень про поспішний вихід з карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я України закликали народних депутатів Верховної Ради не ухвалювати рішень про поспішний вихід з карантину, а знайти баланс між епідемічними заходами і економікою. Про це заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав під час погоджувальної ради депутатських фракцій, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні ми також працюємо над планами виходу з карантину, і я б хотів закликати усіх, що нам потрібно, коли ми говоримо про вихід з карантину, знайти баланс між епідемічними заходами і економікою. Ми вчасно зайшли в карантин. Це підтверджують рівні нашої статистики захворюваності на коронавірусну хворобу, і буде досить прикро вийти з карантину швидше, ніж потрібно. Тому, будь-ласка, коли ми будемо голосувати за будь-які ініціативи щодо виходу з карантину, враховувати епідемічну ситуацію, і враховувати вплив економічної цієї діяльності на можливість поширення коронавірусної хвороби”, — заявив Ляшко.
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Нагадаємо, що раніше Ляшко підтвердив, що карантин працює, адже з 2133 ліжок з підготованими апаратами штучної вентиляції легень зайнято 58.