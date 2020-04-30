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В Україні зайнято 58 ліжок інтенсивної терапії з апаратами ШВЛ із понад двох тисяч – Ляшко

В Україні зайнято 58 ліжок інтенсивної терапії з апаратами ШВЛ із понад двох тисяч – Ляшко

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підтвердив, що карантин працює, адже з 2133 ліжок з підготованими апаратами штучної вентиляції легень зайнято 58. Про це він сказав під час погоджувальної ради депутатських фракцій, передає кореспондент УНН.

"Карантин – працює, не зважаючи ні на чиї слова. Сьогодні із 2133 ліжок інтенсивної терапії, обладнених киснем та апаратами штучної вентиляції легенів, зайнято 58", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що український лікар не робить вибор, кому допомогти, як це було в ЄС.

"За два місяці підготувати систему охорони здоров’я, яка б ефективно справлялась з викликами пандемії – досить тяжко. Сьогодні, на жаль, хворіють медпрацівники, ми на уряді ініціювали це. І кожен випадок інфікування коронавірусом медпрацівника розглядається як випадок професійного інфікування з певними виплатами з фонду, який передбачає як профзахворювання. Жоден медпрацівник не залишиться в біді", - резюмував Ляшко.

Нагадаємо, за словами Віктора Ляшка, якщо в Україні буде стрімке зниження кількості хворих на COVID-19, то в процесі виходу з карантину можна буде пропустити декілька етапів, які раніше озвучив Кабінет міністрів.

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