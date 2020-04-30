В Украине занято 58 коек интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ из более чем двух тысяч - Ляшко

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подтвердил, что карантин работает, ведь из 2133 коек с подготовленными аппаратами искусственной вентиляции легких занято 58. Об этом он сказал во время согласительного совета депутатских фракций, передает корреспондент УНН.