В Украине занято 58 коек интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ из более чем двух тысяч - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подтвердил, что карантин работает, ведь из 2133 коек с подготовленными аппаратами искусственной вентиляции легких занято 58. Об этом он сказал во время согласительного совета депутатских фракций, передает корреспондент УНН.
"Карантин - работает, несмотря ни на чьи слова. Сегодня из 2133 коек интенсивной терапии, снабженных кислородом и аппаратами искусственной вентиляции легких, занято 58", - сказал Ляшко.
Он отметил, что украинский врач не делает выборы, кому помочь, как это было в ЕС.
"За два месяца подготовить систему здравоохранения, которая эффективно справлялась с вызовами пандемии - довольно тяжело. Сегодня, к сожалению болеют медработники, мы в правительстве инициировали это. И каждый случай инфицирования коронавирусом медработника рассматривается как случай профессионального инфицирования с определенными выплатами из фонда, который предусматривает как профзаболевание. Ни один медработник не останется в беде", - резюмировал Ляшко.
Напомним, по словам Виктора Ляшко, если в Украине будет резкое снижение количества больных COVID-19, то в процессе выхода из карантина можно будет пропустить несколько этапов, которые ранее озвучил Кабинет министров.