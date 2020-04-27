Ляшко розповів, за яких умов Україна зможе пришвидшити вихід з карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Якщо в Україні буде стрімке зниження кількості хворих на COVID-19, то в процесі виходу з карантину можна буде пропустити декілька етапів, які раніше озвучив Кабінет міністрів. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV, передає УНН.
“Якщо у нас буде стрімке зниження числа хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап”, — сказав Ляшко.
Раніше, 24 квітня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про п’ять етапів виходу з карантину і зняття обмежень, прив’язаних до виконання певних умов.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 8 617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 209 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.