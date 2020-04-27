Ляшко розповів, за яких умов Україна зможе пришвидшити вихід з карантину

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Якщо в Україні буде стрімке зниження кількості хворих на COVID-19, то в процесі виходу з карантину можна буде пропустити декілька етапів, які раніше озвучив Кабінет міністрів. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV, передає УНН.