Ляшко рассказал, при каких условиях Украина сможет ускорить выход из карантина

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Если в Украине будет резкое снижение количества больных COVID-19, то в процессе выхода из карантина можно будет пропустить несколько этапов, которые ранее озвучил Кабинет министров. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV, передает УНН.