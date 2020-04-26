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Пандемія COVID-19: в Україні померло вже 209 людей

Пандемія COVID-19: в Україні померло вже 209 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Україні зафіксовано 8 617 випадків COVID-19. Від ускладнень хвороби померло вже 209 осіб. Про це передає УНН з посиланням на профільний канал МОЗ у Telegram.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 388 випадків;
Волинська область — 241 випадок;
Дніпропетровська область — 292 випадки;
Донецька область — 29 випадків;
Житомирська область — 348 випадків;
Закарпатська область — 329 випадків;
Запорізька область — 182 випадки;
Івано-Франківська область — 731 випадок;
Кіровоградська область — 323 випадки;
м. Київ — 1188 випадків;
Київська область — 542 випадки;
Львівська область — 348 випадків;
Луганська область — 29 випадків;
Миколаївська область — 111 випадків;
Одеська область — 220 випадків;
Полтавська область — 172 випадки;
Рівненська область — 508 випадків;
Сумська область — 95 випадків;
Тернопільська область — 607 випадків;
Харківська область — 147 випадків;
Херсонська область — 87 випадків;
Хмельницька область — 70 випадків;
Чернівецька область — 1341 випадок;
Черкаська область — 257 випадків;
Чернігівська область — 32 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

“Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 квітня 2020 року до Центру надійшло 873 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 24842 повідомлення про підозру на COVID-19”, - вказано у повідомленні.

Також повідомляється, що всього вже провели 89 тис. 373 тести на COVID-19.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 3 млн.

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