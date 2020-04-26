Кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 3 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Станом на 6:00 неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 202 846 особи. У свою чергу, одужали 816 685 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 53 755 осіб, Італії — 26 384 осіб, в Іспанії — 22 902, Франції — 22 648 і Великій Британії — 20 381. У Китаї загалом — 4636 померлих, за останні 8 діб змін немає.
Всього у світі 2 896 746 інфікованих.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (938 154), Іспанія (223 759), Італія (195 351), Франція (161 644), Німеччина (156 513) Велика Британія (149 569) та Туреччина (107 773). Чуть подаль йде Іран (89 328), який в ніч на 23 квітня обійшов Китай (83 909) за кількістю інфікованих.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 8 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 201 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.