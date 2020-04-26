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Актуальное
Пандемия COVID-19: в Украине умерло уже 209 человек

Пандемия COVID-19: в Украине умерло уже 209 человек

Киев  •  УНН

 • 16683 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Украине зафиксировано 8617 случаев COVID-19. От осложнений болезни умерло уже 209 человек. Об этом передает УНН со ссылкой на профильный канал Минздрава в Telegram.

По данным ЦОС, по состоянию на 9 часов 26 апреля в Украине 8 617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 388 случаев;
Волынская область - 241 случай;
Днепропетровская область - 292 случая;
Донецкая область - 29 случаев;
Житомирская область - 348 случаев;
Закарпатская область - 329 случаев;
Запорожская область - 182 случая;
Ивано-Франковская область - 731 случай;
Кировоградская область - 323 случая;
г. Киев - 1188 случаев;
Киевская область - 542 случая;
Львовская область - 348 случаев;
Луганская область - 29 случаев;
Николаевская область - 111 случаев;
Одесская область - 220 случаев;
Полтавская область - 172 случая;
Ровенская область - 508 случаев;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 607 случаев;
Харьковская область - 147 случаев;
Херсонская область - 87 случаев;
Хмельницкая область - 70 случаев;
Черновицкая область - 1341 случай;
Черкасская область - 257 случаев;
Черниговская область - 32 случая.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 апреля 2020 года в Центр поступило 873 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 24 842 сообщение о подозрении на COVID-19", - указано в сообщении.

Также сообщается, что всего уже провели 89 тыс. 373 тестов на COVID-19.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к 3 млн.

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